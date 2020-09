Petrosino, deceduto l’ex Sindaco Gaspare Valenti, Primo Cittadino dal 6 luglio 1989 al 30 marzo 1991

PETROSINO – E’ deceduto a Petrosino l’ex Sindaco Gaspare Valenti. Ex segretario comunale del Partito Socialista a Petrosino, Valenti fu più volte Assessore e rivestì la carica di Primo Cittadino dal 6 luglio 1989 al 30 marzo 1991. Decisivo fu il suo impegno per il riconoscimento di Petrosino come Comune Autonomo. Cordoglio e vicinanza ai familiari […]