“Petrosino Estate 2021”, venerdì 6 agosto il concerto di Luca Firth

PETROSINO – Si terrà venerdì prossimo (6 agosto) con inizio alle ore 18,30 il concerto di Luca Firth, uno degli appuntamenti di punta dell’Estate petrosilena 2021. Il giovane artista londinese di 20 anni debutterà in pubblico nello splendido scenario del Lungomare Biscione (nei pressi del lounge bar Cala Scirocco). Ispirato da artisti del calibro di Justin Vernon, Phil Elverum e Sharon Van Etten, Luca Firth ha sfruttato un anno confuso di isolamento per adottare un approccio fai-da-te alla registrazione del proprio marchio di folk indie. L’artista londinese ha registrato per la prima volta “Wings” mentre era in isolamento nelle sue sale studentesche durante la pandemia. Con solo un laptop, un microfono e un paio di chitarre, Firth è riuscito a creare un suono indie-folk ricco di atmosfera e profondamente emotivo che sembra organico e crudo, ma caldo e sincero.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere. Alla luce delle nuove disposizioni normative, per assistere al concerto sarà necessario esibire il Green Pass.