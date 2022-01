Petrosino, finanziato l’acquisto di una Casetta Mangiaplastica

PETROSINO – A Petrosino verrà installata una Casetta Mangiaplastica che consentirà di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata sul territorio comunale. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone ha, infatti, ottenuto un finanziamento di 30 mila euro concesso dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del Programma Sperimentale “Mangiaplastica” avviato nel 2021.

Con le risorse ministeriali, dunque, verrà acquistato e installato un eco-compattatore che favorirà la raccolta selettiva dei rifiuti e il riciclo in un’ottica di economia circolare. “Ancora una volta la nostra Amministrazione ha ottenuto un finanziamento grazie all’attento e preciso monitoraggio di tutte le opportunità che a più livelli si sono presentate per la nostra comunità”, evidenzia l’Assessore all’Ecologia, Roberto Angileri. Che aggiunge: “In questo caso, grazie alle risorse ottenute dal Ministero potremo sviluppare ulteriormente l’azione amministrativa a tutela dell’ambiente e migliorare il nostro servizio di raccolta dei rifiuti, che già in questi anni ha raggiunto risultati straordinari toccando, di fatto, l’80% di differenziata”.

La Casetta Mangiaplastica verrà installata ed entrerà in funzione entro tre mesi.