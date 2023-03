Petrosino: il Consigliere Roberto Mario Bonomo aderisce a Fratelli d’Italia

PETROSINO – Il consigliere comunale di Petrosino Roberto Mario Bonomo, fino ad oggi appartenente al gruppo di opposizione “Libertà per Petrosino”, aderisce al partito Fratelli d’Italia.

“la mia decisione è scaturita da una presa di coscienza su ciò che è possibile fare per la città di Petrosino anche se dagli scranni dell’opposizione. In particolare, nel ringraziare l’on. Nicola Catania, i coordinatori provinciale e dell’area Lilibeo, avv. Maurizio Miceli e avv. Ignazio Bilardello, nonché il commissario del circolo di FdI di Petrosino, Giampaolo Anselmi, per la calorosa accoglienza in un partito di caratura nazionale, sento il dovere di garantire il mio impegno per questa meravigliosa terra petrosilena e per quanto potrò fare per i suoi cittadini. Ieri con il Movimento Generazione Futura nel gruppo “libertà per Petrosino”, oggi, senza soluzione di continuità, con il partito di Fratelli d’Italia”.

“ideali come Patria, libertà, famiglia e rispetto delle regole, sono sempre stati pietre miliari per il Movimento Generazione Futura di cui Roberto Bonomo è il responsabile locale per Petrosino” – ha chiosato il Presidente del Movimento Maurizio Spanò – “ciò dimostra che la lealtà è sempre un valore da coltivare e su cui fondare la propria vita. Il percorso del partito Fratelli d’Italia è intriso di questi comuni valori con Generazione Futura che in una condivisione in chiave di scelte e percorsi, accoglie con piacere lo spirito di servizio di Roberto Bonomo di continuare il proprio impegno consiliare sotto l’egida di un partito nazionale”.

Per l’occasione il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, avv. Maurizio Miceli, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “sono sicuro che il consigliere Roberto Bonomo e il movimento dal quale proviene, è un grande valore aggiunto al partito di Fratelli d’Italia in provincia. Gli sforzi congiunti e le prospettive politiche comuni saranno orientati nell’interesse del territorio e dei cittadini. Aggiungo che, alla luce dei fatti occorsi, cosi come da evidenze degli inquirenti, che gettano ombre intollerabili sulla scorsa campagna elettorale petrosilena, per ragioni di opportunità politica chiediamo le dimissioni del sindaco Anastasi”.