Petrosino, progetto di mobilità internazionale “Erasmus Plus” all’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”

PETROSINO – Dal 25 al 29 aprile, sei studenti delle classi di scuola secondaria I grado e i docenti Simona Marino, Pulizzi Antonino e Felicetti Yuri dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino hanno visitato la città di Winnenden, nei pressi di Stoccarda in Germania, nell’ambito della seconda mobilità prevista dal progetto KA2 “Exchange of good practices: Revolution of foreign language teaching, the combination of old-school and innovative ICT methods”, del programma europeo “Erasmus Plus”.

Il progetto di mobilità internazionale è frutto del partenariato strategico guidato dalla scuola ungherese Dunabogdány Elementary School, Dunabogdány, con il coinvolgimento, oltre che dell’I.C. “G. Nosengo”, di altri due istituti scolastici europei: la GMS Leutenbach in Germania, scuola ospitante in suddetta mobilità, e l’Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente in Portogallo.

Durante il viaggio, svolto da domenica 24 aprile a domenica 01 maggio, studenti e insegnanti hanno potuto condividere attività, esperienze e apprendimenti insieme ai rappresentanti degli altri Paesi coinvolti, confrontandosi sugli aspetti del sistema scolastico ed educativo.

Oltre al workshop svolto a scuola per la creazione di brevi cortometraggi con l’applicazione Puppet Pals, non sono mancati i momenti dedicati alla pratica sportiva ed escursioni culturali e naturalistiche: la caccia al tesoro nel centro storico di Leutenbach e l’incontro presso il comune con il Sindaco, la visita della città di Stoccarda e dell’orto botanico, giardino zoologico e parco faunistico di Wilhelma, il torneo di Handball nella scuola tedesca e di Bowling presso il Dream-Bowl di Fellbach e la giornata trascorsa al parco divertimenti di Tripsdrill.

È stata una settimana intensa di crescita, di incontri, di scambio di esperienze. Grazie a tutti i nostri amici tedeschi, portoghesi e ungheresi! Alla prossima in Portogallo!