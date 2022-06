Petrosino progetto di mobilità internazionale

PETROSINO – I docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”, Daniela Mannone, Maria Teresa Marino e Marco Bilardello insieme a 5 studenti della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato alla mobilità in Slovacchia – dal 29/05 al 04/06 – prevista nell’ambito del progetto europeo “AstroSTEM is Cool” insieme a docenti e studenti dei paesi partners: Bulgaria, Polonia e Turchia.

Il progetto ha avuto lo scopo di sviluppare la creatività, la cooperazione, il pensiero critico aiutando i discenti ad integrare le loro conoscenze ed abilità, attraverso un apprendimento basato su problemi e sulla creazione di attività nuove e coinvolgenti.

Durante la permanenza è stato interessante osservare i diversi ambienti di apprendimento e le diverse metodologie utilizzate quotidianamente nella loro scuola. Molto stimolanti si sono rivelati i diversi workshop formativi proposti negli incontri, in cui le conoscenze matematiche sono state applicate all’astronomia. Le escursioni nel territorio circostante hanno previsto una visita all’osservatorio locale in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di sperimentare il movimento della Terra e i contorni della superficie del Sole; un tour a Trickilandia la “Terra delle illusioni”; una visita guidata nel “Parco delle Scienze” e nel museo dei pianeti di Kosice.

Durante la permanenza, inoltre, è stata organizzata, a bordo di un trenino, la visita della città di Rimavska Sobota. Molto coinvolgente la caccia al tesoro, realizzata per le vie di questa tranquilla e ridente cittadina, a cui i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e che ha permesso di rafforzare le relazioni tra gli alunni dei Paesi coinvolti. Particolarmente suggestiva la visita di High Tatras in cui si sono potute ammirare splendide stalattiti, stalagmiti e colonne di ghiaccio in un ambiente “fatato”. Precisi e professionali sono stati i docenti della scuola ospitante che hanno saputo creare un clima di cordialità tra i partecipanti e rendere interessante e piacevole questa esperienza.

Sicuramente positivo il bilancio di tale progetto, straordinaria opportunità di crescita umana e professionale, utile per rafforzare la qualità dell’insegnamento, attraverso lo scambio di idee, materiali, pratiche innovative con i colleghi delle scuole partner. Il progetto ha anche aiutato gli studenti a sviluppare la creatività, la cooperazione, il pensiero critico nell’ottica della formazione del futuro cittadino europeo. Un ringraziamento particolare va al Dirigente Scolastico Giuseppe Inglese e alla referente Erasmus Vita Giordano che hanno permesso di proiettare la scuola Nosengo in una dimensione europea.