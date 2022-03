PETROSINO – Petrosino si mobilita per l’emergenza umanitaria in Ucraina. Nei giorni scorsi in Municipio si sono svolti due incontri promossi dall’Amministrazione comunale per predisporre alcune iniziative. Presenti gli Assessori Comunali Roberto Angileri, Federica Cappello e Luca Facciolo. Innanzitutto il Comune, il comitato marsalese della Croce Rossa Italiana, la locale delegazione dell’Organizzazione di Volontariato “S.T.T. – […]

PETROSINO – Petrosino si mobilita per l’emergenza umanitaria in Ucraina. Nei giorni scorsi in Municipio si sono svolti due incontri promossi dall’Amministrazione comunale per predisporre alcune iniziative. Presenti gli Assessori Comunali Roberto Angileri, Federica Cappello e Luca Facciolo.

Innanzitutto il Comune, il comitato marsalese della Croce Rossa Italiana, la locale delegazione dell’Organizzazione di Volontariato “S.T.T. – Squadre di Soccorso Tecnico” e le due farmacie attive sul territorio promuoveranno una raccolta straordinaria di farmaci da inviare nel Paese ucraino. “La principale richiesta che arriva dall’Ucraina è quella legata ai farmaci”, evidenziano gli Assessori Angileri, Cappello e Facciolo. “Ecco perché come Amministrazione comunale”, aggiungono, “ci siamo subito attivati per avviare questa raccolta grazie alla preziosa collaborazione della Croce Rossa, organizzazione abilitata a poter fare ingresso in Ucraina. Un grazie va al supporto e alla disponibilità delle Squadre di Soccorso Tecnico di Petrosino e delle due farmacie locali. Adesso, chiediamo la collaborazione dei cittadini per dare un aiuto concreto per affrontare l’emergenza in Ucraina”.

Nel giro di qualche giorno verranno resi noti tutti i dettagli della raccolta farmaci a Petrosino alla quale ogni cittadino potrà decidere di aderire. Sul territorio comunale verranno installati anche alcuni banchetti informativi e di sensibilizzazione verso la cittadinanza petrosilena a cura dei volontari dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi.

Inoltre, si informa la cittadinanza che la Croce Rossa Italiana ha avviato anche una raccolta fondi a livello nazionale per l’emergenza umanitaria in Ucraina.

Si può donare nei seguenti modi:

1) con Bonifico Bancario

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA

IBAN: IT93H0200803284000105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale:EMERGENZA UCRAINA

2) con Carta di Credito o Paypal (tutte le info le trovate sul sito internet https://cri.it/emergenzaucraina)

3) con un Sms al Numero di Telefono 45525.

L’Amministrazione comunale, infine, informa altresì la cittadinanza che in base all’evolversi dell’emergenza umanitaria in Ucraina potranno essere avviate ulteriori iniziative.