Piano di intervento per accelerare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile presso la sede di Trapani: interessati altri cinque comuni della provincia

PALERMO – In considerazione della grave carenza di personale medico disponibile, la Direzione Regionale INPS della Sicilia ha attuato da qualche mese un piano di intervento volto ad accelerare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile presso la sede di Trapani dove, in forza di una apposita convenzione, gli stessi vengono svolti presso l’Istituto quale soggetto unico valutatore e, dunque, senza l’intervento dell’ASP della stessa provincia. L’iniziativa ha ridotto i tempi medi di giacenza degli accertamenti nei comuni di Alcamo, Castellamare del Golfo, Gibellina, Partanna, Salaparuta e Santa Ninfa. Per tale ragione, la Direzione regionale INPS della Sicilia ha esteso questa misura di sostegno operativo temporaneo anche per le visite degli utenti residenti nei comuni di Calatafimi, Marsala, Petrosino, Poggioreale e Salemi, che saranno effettuate presso il Centro Medico Legale di Palermo. In questi giorni l’Istituto sta provvedendo ad inviare agli utenti la lettera di convocazione indicando l’indirizzo del diverso Centro Medico Legale presso il quale dovranno recarsi. La misura organizzativa sopra descritta resterà efficace fino al riassorbimento delle criticità gestionali evidenziate, anche per effetto di ulteriori e concomitanti interventi quale quello volto ad incrementare le valutazioni mediche sugli atti. In tutta la fase di attuazione del sostegno operativo, le strutture dell’Istituto forniranno, con i consueti strumenti, ogni informazione utile all’utenza interessata, potendo contare come sempre, oltre che sull’apporto del Contact center nazionale, anche su quello, puntuale e prezioso, degli enti di patronato.