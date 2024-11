Picchia moglie e figli. Arrestato in flagranza 38enne di Trapani

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, un 38enne del luogo per maltrattamenti e lesioni personale nei confronti di familiari o conviventi.

I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito delle segnalazioni di cittadini per uomo che, in strada, a bordo di autovettura, stava usando violenza nei confronti di moglie e figli.

Dalle prime informazioni sulla descrizione dell’auto (modello e targa) e della zona di interesse i Carabinieri, a sirene spiegate, giungevano nei pressi della centralissima via Marsala dove notavano la presenza della donna riversa per terra e di un uomo che la strattonava e la percuoteva mentre i 4 figli minori erano in macchina in lacrime.

Bloccato il 38enne i Carabinieri hanno subito provveduto a chiamare personale sanitario per le cure del caso (la donna riportava lesioni giudicate guaribili in 7 giorni) traendo in arresto il coniuge che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in altra abitazione.