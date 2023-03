CASTELVETRANO – “Piena solidarietà a Lina Stabile, le minacce subite non cambieranno il percorso intrapreso” è quanto sostiene Nina Grillo coordinatrice provinciale di Italia Viva che ha ribadito: “La mia solidarietà e vicinanza all’ imprenditrice castelvetranese Lina Stabile, le minacce che ha subito, regolarmente denunciate, e la frase “te ne devi andare”, non possono intimorire […]

CASTELVETRANO – “Piena solidarietà a Lina Stabile, le minacce subite non cambieranno il percorso intrapreso” è quanto sostiene Nina Grillo coordinatrice provinciale di Italia Viva che ha ribadito:

“La mia solidarietà e vicinanza all’ imprenditrice castelvetranese Lina Stabile, le minacce che ha subito, regolarmente denunciate, e la frase “te ne devi andare”, non possono intimorire chi, come lei, ha spalle larghe e grande coraggio.

E’ grazie a Lina, a personalità del suo calibro, che rinascono i territori ed escono da quel luogo comune che ci vorrebbe assoggettati a metodi mafiosi. L’impegno con il Comitato Genitori e con la manifestazione del “Sarduzza Fest” non verrà scalfito da intimidazioni vergognose.

A Lina Stabile, forte e determinata, va non solo la solidarietà singola ma l’abbraccio di una intera provincia, che crede nell’azione da lei portata avanti. Proprio a seguito dei fatti recentemente accaduti è necessario dare segnali collettivi”.

(Nina Grillo, coordinatrice provinciale IV)