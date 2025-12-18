Pierpaolo Petta e l’Orchestra Sicelides Musae omaggiano Astor Piazzolla a Marsala

MARSALA – Il sipario del Teatro Comunale Eliodoro Sollima si prepara ad alzarsi su un evento che segna il vertice della XXV Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione Accademia Beethoven. Domenica 21 dicembre, alle ore 18:00, la scena sarà dedicata al genio di Astor Piazzolla, la cui eredità sonora troverà sintesi nell’interpretazione di Pierpaolo Petta e dell’Orchestra da Camera Sicelides Musae, diretti dal Maestro Gioacchino Zimmardi. La manifestazione si avvale dei patrocini del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Regionale allo Sport Turismo e Spettacolo e del Comune di Marsala.

Sotto la guida del Cav. Giuseppe Lo Cicero e del Consiglio Direttivo, il programma si snoda tra i capisaldi del Nuevo Tango. L’Ave Maria e la solennità di Violentango esalteranno il virtuosismo di Petta, fisarmonicista di radici arbëreshe e collaboratore di Nicola Piovani, capace di unire tecnica jazz e rigore classico. La direzione di Zimmardi, formatosi con Eliodoro Sollima, guiderà i Sicelides Musae attraverso le dinamiche di Meditango, Vuelvo al Sur e la tensione di Escualo. Il pathos raggiungerà l’apice con Oblivion e Adios Nonino, per poi aprirsi alle modernità del Tango pour Claude di Galliano e del Milongon composto dallo stesso Petta, chiudendo con l’energia travolgente di Libertango.

A margine della presentazione, il Presidente ha voluto lanciare un richiamo per il futuro imminente: “Vi aspetto al Teatro Impero il 3 gennaio per il grande Concerto di Capodanno: 55 maestri, un soprano, un tenore, un direttore d’Orchestra ed un corpo di ballo che si esibirà in abiti d’epoca. Un evento mai visto a Marsala, affrettatevi per i posti migliori!”. Biglietteria presso I Viaggi dello Stagno, via dei Mille, Tickettando o al 3206905330.