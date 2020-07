PARTANNA – Il 30 Giugno l’associazione culturale “Partanna ‘mpinta a mala banna” ha donato una piscina smontabile per i giovani ospiti della Casa dei Fanciulli “Renda-Ferrari”. “Un piccolo gesto di beneficenza – sostengono i soci – fatta anche con fondi raccolti in questi anni di iniziative, per dare simbolicamente un segno di continuità e costanza […]

PARTANNA – Il 30 Giugno l’associazione culturale “Partanna ‘mpinta a mala banna” ha donato una piscina smontabile per i giovani ospiti della Casa dei Fanciulli “Renda-Ferrari”. “Un piccolo gesto di beneficenza – sostengono i soci – fatta anche con fondi raccolti in questi anni di iniziative, per dare simbolicamente un segno di continuità e costanza d’intenti per l’associazione, che vede un nuovo slancio progettuale e attivo con l’organico da poco rinnovato”.

L’associazione che svolge la sua attività sociale e culturale traendo linfa dal passato e dal bagaglio delle tradizioni partannesi, e che si avvale di un gruppo Facebook con più di 5000 utenti, si è recentemente rinnovata. Composta, infatti, dai già presenti Giuseppina Trinceri, Santina Ognibene, Italo Profera, Giacomo Mendolia, Antonella Cascio, Simona Sciacca, Rosario Guzzo, conta ora sui nuovi soci Maria Elena Bianco, Antonino Mario La Commare, Mariella Serio, Giovanni Buscaglia, Antonina Valenti, Giovanni Piazza.