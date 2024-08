Più vigili per Palermo, Csa-Cisal: “Necessario rinforzare e rilanciare la Polizia municipale”

PALERMO – “L’emendamento al ddl sicurezza alla Camera, che prevede l’assunzione di 100 vigili urbani a Palermo, è un segnale di attenzione verso la città che consentirà di rinforzare e rilanciare il corpo della Polizia municipale. La mancanza di turn over, in questi

anni, ha dimezzato il numero degli agenti, con un’età media sempre più elevata a fronte di un carico di mansioni e compiti sempre più

gravoso. Condividiamo il percorso istituzionale intrapreso e auspichiamo ulteriori misure che vadano in questa direzione: le assunzioni, insieme al potenziamento orario dei part-time,

permetteranno di offrire infatti servizi migliori alla città, a tutela della sicurezza pubblica”. Lo dice Nicolò Scaglione del Csa-Cisal, commentando l’approvazione in commissione Affari istituzionali della Camera dell’emendamento al ddl sicurezza.