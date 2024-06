Pizza week – Milano edition 2024. Dal 6 al 13 luglio Milano sarà la capitale della pizza con decine di eventi in 102 locali

MILANO – Da sabato 6 a sabato 13 luglio andrà in scena il grande cartellone del Pizza Week – Milano Edition 2024. La cerimonia di premiazione 50 Top Pizza Italia 2024 – che vedrà coinvolte le 100 migliori pizzerie italiane – è prevista per il 10 luglio nello storico Teatro Manzoni.

102 locali, per 32 brand di pizzerie, daranno vita a un calendario di iniziative senza precedenti: cene a quattro mani con rinomati chef, jam session con ospiti pizzaioli da diverse parti d’Italia, abbinamenti con grandi vini e birre, performance live, pizze speciali in edizione limitata e tanto altro; un vero e proprio viaggio del gusto, alla scoperta dei profumi e dei sapori di uno dei prodotti più amati del Made in Italy, per scoprire i segreti delle migliori pizze, le nuove tendenze, gli abbinamenti più intriganti.

“Abbiamo voluto mettere un punto d’attenzione forte su Milano, che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo a livello di qualità della proposta pizza – dichiarano i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere –, un nuovo modo di intendere gli eventi dedicati alla pizza. Inoltre, per questa edizione milanese, siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con Giallo Zafferano, un riferimento assoluto per gli amanti della buona cucina”.