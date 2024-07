PNRR: Immobili Fondo Edificio di Culto – Beni Confiscati alla Mafia

TRAPANI – Ieri mattina (29 luglio) presso la Prefettura di Trapani e in videoconferenza si sono svolti due incontri della locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati con fondi del PNRR nella Provincia di Trapani, in particolare dei 21 progetti relativi al restauro delle chiese di proprietà del Fondo Edificio di Culto e di quelli riguardanti la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia, misura in uscita dal PNRR a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023.

Alla riunione convocata dal Prefetto, Daniela Lupo e coordinata dal Vice Prefetto Laura Pergolizzi, hanno partecipato il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, il rappresentante della Sovrintendenza di Trapani e i rappresentanti degli enti interessati.

Nel corso dell’incontro i partecipanti hanno relazionato sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle criticità emerse in corso d’opera che saranno rappresentate ai Ministeri/Organi interessati.

Su questo territorio sono 21 i progetti finanziati con risorse PNRR riguardanti immobili di proprietà del Fondo Edifici di Culto e ammontano a euro 21.868.245,24.

Gli interventi riguardanti il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla mafia nel territorio della provincia di Trapani, fuoriusciti dal PNRR e che fanno capo al Commissario straordinario in attuazione dell’art. 6 del D.L. 19/24 conv. con modificazioni dalla L. 56/24, ammontano a euro 13.528.515,57. Gli enti interessati sono la Regione Siciliana per un immobile sito nel Comune di Salemi, e i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Paceco, Trapani Valderice.

L’incontro fa seguito alla cabina di coordinamento del 2 luglio scorso in cui sono stati monitorati i gli interventi a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito.