PNRR: oltre 1 milione e 200 mila euro per interventi di riqualificazione degli alloggi popolari a Partanna

PARTANNA – Sono cinque i progetti di riqualificazione degli alloggi popolari finanziati a Partanna, e in fase di appalto, con i fondi PNRR per un importo complessivo di oltre un milione e 200 mila euro. Nel dettaglio si tratta di un totale di 24 alloggi siti in via Milano così distribuiti: 4 dell’edificio di via Milano, ai numeri 10 e 11 – Lotto 3 per un importo di € 204.044,40; altri 4 alloggi dello stesso edificio ai numeri 8 e 9 – Lotto 5 per un importo di € 204.044,40, ulteriori 4 alloggi dell’edificio al n. 6 – Lotto 6 per un importo di € 204.044,40, 6 alloggi al n. 62 – Lotto 1/A per un importo di € 308.230,05 e ulteriori 6 alloggi al numero 64 Lotto 2/B per € 308.230,05.

“Un finanziamento importante per un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione sempre a tutela della sostenibilità ambientale – dice il sindaco, on. Nicolò Catania – per il quale ringraziamo lo IACP di Trapani, che si è attivato congiuntamente all’Amministrazione Comunale, per il finanziamento dei progetti. L’impegno prosegue per il reperimento di ulteriori fondi sempre a valere sul PNRR per interventi urgenti anche nel resto degli alloggi popolari in altre zone della città”.