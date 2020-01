MODENA – Pubblichiamo il bando di poesia 2020 “TRA SECCHIA E PANARO” XXVI edizione – scadenza 30 aprile 2020 premiazione 7 giugno 2020.

Per informazioni: Antonio Nesci, telefono: 339-2812278 mail di riferimento è annesci@libero.it

REGOLAMENTO DEL PREMIO

Il premio è diviso in quattro sezioni: Sez. A – Poesie inedite: da una a tre poesie di max 40 versi ognuna, inedite e in lingua italiana. Sez. B – Poesia edita: volume edito, senza alcun vincolo della data di pubblicazione. Sez. C – Poesia dialettale: da una a tre poesie di max 40 versi ognuna in uno dei dialetti d’Italia con traduzione in italiano. Sez. D – Premio giovani ‘Monica Mazzacurati’ (riservato a tutti i giovani di età inferiore a 18 anni): da una a tre poesie di max 40 versi ognuna, inedite e in lingua italiana. Questa sezione comprende il tema libero, il fenomeno delle ludopatie e del cyberbullismo. II premio è a tema libero e senza preclusione alcuna a linee di tendenza stilistiche ed espressive per le sezioni A-B-C. Per la sola sezione D (giovani), dal 2018, sono state inserite differenti tematiche riferite ai giovani: Tema Libero, tema sui fenomeni delle ludopatie e del cyber bullismo. Gli elaborati e i volumi, in 4 copie di cui una dovrà recare in calce nome e cognome (per gli autori con età inferiore ai 18 anni si richiede anche la data di nascita), indirizzo e numero telefonico dell’autore chiaramente leggibili, nonché la firma, come autentica della composizione, dovranno pervenire alla Segreteria del premio “TRA SECCHIA E PANARO” c/o Nesci Antonio – Via Leonardo da Vinci, 87 – 41126 Modena. È gradita l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni. I verbali della giuria saranno inviati esclusivamente per posta elettronica. La scadenza è fissata per il 30 aprile 2020 (farà fede il timbro postale). L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per gli elaborati pervenuti dopo la chiusura dei lavori delle giurie, indicativamente intorno al 15 maggio 2020. I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016. Contributo di partecipazione (spese di lettura e segreteria) è di € 15,00 per ciascuna sezione, ad esclusione della sezione D che è gratuita, da versare tramite c/c postale n. 43767318 (ufficio postale di Modena, succursale 8) o su conto corrente bancario intestato a: “Associazione culturale “La Fonte di Ippocrene” – IBAN IT86T0538712997000001994581 – Banca BPER – indicando nella causale partecipazione al concorso “Tra Secchia e Panaro” 2020. (Si prega di allegare al plico la fotocopia dell’avvenuto pagamento) oppure con assegno non trasferibile intestato a: “Associazione culturale “La Fonte di Ippocrene”. È ammessa la partecipazione a tutte le sezioni, previo versamento delle rispettive quote. I nomi della commissione giudicante, il cui giudizio è inappellabile, saranno resi noti all’atto della premiazione. Gli elaborati non saranno restituiti, i volumi andranno a far parte della biblioteca di poesia del comitato organizzatore. Il comitato organizzatore e la biblioteca si ritengono sollevati da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte degli autori o di terze persone. Dell’esito del concorso sarà data comunicazione solo ai vincitori e inviata copia del verbale della giuria a tutti i concorrenti forniti di e-mail. I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o dai loro delegati. Premi: Sez. A, B, C 1° classificato € 400,00 e diploma personalizzato 2° classificato € 300,00 e diploma personalizzato 3° classificato € 250,00 e diploma personalizzato Sez. D Premio Giovani “Monica Mazzacurati” Riservato a tutti giovani (inferiori a 18 anni) 1° premio medaglia d’argento dorato 2° premio medaglia d’argento 3° premio medaglia d’argento L’organizzazione ha facoltà di segnalare ulteriori autori meritevoli nel numero che riterrà più opportuno. N.B. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.