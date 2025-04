Poggioreale è la nuova “Città del Formaggio 2025”, riconoscimento conferito dall’ONAF

POGGIOREALE – È ufficiale: Poggioreale è la nuova “Città del Formaggio 2025”, un prestigioso riconoscimento conferito dall’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, un’occasione unica per valorizzare la tradizione e guardare al futuro con visione e concretezza, attraverso il Festival del Formaggio della Valle del Belice, in programma dal 2 al 4 maggio 2025: tre giorni intensi di incontri, degustazioni, laboratori e attività all’aria aperta per celebrare i formaggi DOP del territorio e rafforzare il legame tra cultura gastronomica e sviluppo sostenibile.

A commentare con entusiasmo la nomina di Poggioreale a “Città del Formaggio” è il sindaco Carmelo Palermo, che dichiara: «L’Amministrazione comunale di Poggioreale, che mi onoro di rappresentare, ha accolto con grande soddisfazione la decisione dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio di conferire al nostro piccolo centro belicino il titolo di Città del Formaggio dal 2025. Siamo veramente orgogliosi di vedere il nome del nostro comune a fianco di altre città che vantano una grande storia in ambito caseario e che hanno legato il loro nome a formaggi conosciuti in tutto il mondo. Da quest’anno il nome di Poggioreale sarà al fianco di altri 42 comuni come Enna, Gorgonzola, Asiago, Bergamo, Novara e Roma.

ONAF con la sua decisione ha riconosciuto l’importante lavoro degli allevatori che ancora oggi resistono nella Valle del Belice, dei “Curatoli” i degni discendenti dei nostri antichi pastori casari, che ogni giorno oltre ad accudire il proprio bestiame, ne trasformano il latte in eccellenze casearie come la Vastedda della Valle del Belice DOP, il Pecorino Siciliano DOP e da qualche anno nei formaggi e mozzarella di latte di Bufala di Poggioreale.

Questo titolo è anche un riconoscimento alle varie Amministrazioni comunali che si sono susseguite in più di un quarto di secolo e che hanno voluto fortemente valorizzare la nostra storica tradizione casearia con la “Sagra della Ricotta e Mostra dei formaggi della Valle del Belice“, giunta quest’anno alla ventisettesima edizione. Valorizzazione che è proseguita con il partenariato che, dal 2008, ha creato l’unico Centro del Caglio in tutta la Sicilia. Struttura che ospita anche la sede del suddetto consorzio e del Nuovo Consorzio per la tutela del Pecorino Siciliano DOP.

Per festeggiare insieme questo importante traguardo e per iniziare un nuovo percorso legato al turismo caseario, l’Amministrazione comunale, unitamente a ONAF e con l’attività di numerosi partner, ha quindi organizzato il “Festival del formaggio Valle del Belice“. Tre giorni, dal 2 al 4 maggio 2025, per programmare un futuro ecosostenibile insieme ai sindaci dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice e le Amministrazioni delle altre Città del Formaggio, per celebrare il lavoro dei tanti cittadini della zona che con le loro produzioni rendono unica questa terra. Appuntamento quindi a Poggioreale dal 2 al 4 maggio 2025 per tante occasioni di informazione, sviluppo e cultura legati ai formaggi e al territorio».

Il programma della tre giorni si articola tra laboratori didattici, degustazioni ONAF, incontri scientifici e momenti di festa popolare. Tra gli appuntamenti principali:

Venerdì 2 maggio

Ore 15.30: Insediamento della Commissione Maestri Assaggiatori ONAF e valutazione dei formaggi in gara.

Ore 18.00: Workshop su agroecologia, educazione alimentare e turismo sostenibile.

Sabato 3 maggio

Ore 10.00: Seminario “La qualità come espressione del territorio” e cerimonia ufficiale di conferimento del titolo “Città del Formaggio”.

Ore 13.00: “Piazza Elimo in Festa” con talk-show, show-cooking e degustazioni in piazza.

Ore 18.00: Laboratori del gusto con degustazioni guidate.

Ore 21.00: Momento serale culturale.

Domenica 4 maggio

Ore 08.30: Passeggiata trekking nei sentieri degli Elimi – “10KM Poggioreale”.

Ore 12.00: Degustazione guidata di formaggi DOP in collaborazione con il Consorzio DOS Sicilia.

Pietro Carlo Adami, Presidente nazionale di ONAF, commenta: «Durante il Festival dei Formaggi della Valle del Belice, troverà spazio la tredicesima edizione del concorso caseario regionale ONAF più longevo: il Trinacria d’Oro, che designerà il miglior Pecorino Siciliano DOP. Vorrei ringraziare l’ex Sindaco Lorenzo Pagliaroli, Maestro Assaggiatore ONAF e produttore di formaggi, che ha coordinato in loco tutte le risorse per l’organizzazione della tre giorni poggiorealese. Il Festival, che si articolerà tra la Piazza Elimo ed il teatro comunale, vedrà l’organizzazione di sette laboratori con caseificazioni, cooking show di ricette della tradizione, degustazioni guidate ONAF, seminari, workshop, escursioni e diversi momenti di musica e costume. Sono stati invitati oltre i numerosi partners, che sono stati coinvolti nell’organizzazione dell’evento, i Sindaci della Valle del Belice ed i sindaci dei Comuni di Santo Stefano Quisquina, Novara di Sicilia, Enna, Godrano e Vizzini: Città del Formaggio già nominate da ONAF a partire dal 2020. Colgo l’occasione per ringraziare anche il Delegato Sicilia ONAF, Pietro Pappalardo, ideatore del Trinacria d’Oro e delle Città del Formaggio, che si è adoperato per avviare un percorso di collaborazione e crescita tra tutti gli enti e le istituzioni siciliani che possono contribuire a innescare processi virtuosi integrati di sviluppo del comparto lattiero caseario, uno autentico vanto dell’isola».