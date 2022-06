‘Pokerissimo’ Nebrosport allo Slalom Agro Ericino

ERICE – Lo scorso fine settimana la scuderia Nebrosport ha chiuso con ottimi risultati un altro impegno motoristico. Nel corso della 20esima edizione dello Slalom dell’Agro Ericino, infatti, il team santangiolese è stato tra i protagonisti della kermesse andata in scena dal 17 al 19 giugno 2022

Per quanto riguarda i risultati finali, ha raggiunto l’11esimo posto di Giuseppe Leonte in classe N1600. Al ritorno in pista dopo due anni, il pilota ha portato a termine un buon test al volante di Peugeot 106.

Successivamente ha fatto registrare un ottavo posto sempre in classe N1600 Gianfranco Starvagi, anche lui alla guida di Peugeot 106.

Per chiudere l’elenco delle Peugeot 106 presenti in N1600, Mattia Tirintino si è posizionato al nono posto di classe e secondo piazzamento come Under 23 all’interno della competizione.

Secondo gradino del podio di classe S7 per il brontese Biagio Meli, al volante dell’immancabile Fiat Uno Turno con la quale ha fatto anche registrare il 51esimo posto della classifica assoluta.

26esimo piazzamento della classifica generale, invece, per Alfonso Belladonna, anche lui su Fiat Uno Turno e grande protagonista nonchè vincitore della classe S7 e di gruppo speciale.