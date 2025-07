Politica. Anche in Sicilia la Rete degli amministratori cattolici. Si presenta la “Rete di Trieste”

PALERMO – Arriva e si struttura anche in Sicilia la “Rete di Trieste”, piattaforma trasversale di amministratori locali ed esponenti politici cattolici nato nel febbraio 2025 per promuovere una politica “dal basso” fedele alla Dottrina Sociale della Chiesa.

La Rete, che conta oggi oltre 1.000 aderenti in tutta Italia, nasce dalla volontà di confermare l’impegno dei cattolici nella vita pubblica attraverso un modello politico inclusivo e propositivo, senza creare nuove strutture partitiche ma valorizzando la collaborazione trasversale su iniziative e valori condivisi.

In Sicilia, la Rete sarà presentata in tre diversi incontri, nei quali rappresentanti istituzionali, delle associazioni e del mondo ecclesiastico siciliani illustreranno la prima piattaforma programmatica, aperta al confronto con tutti gli schieramenti politici, su 5 temi individuati come centrali della prossima azione politica ed amministrativa:

· Partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale

· Partecipazione democratica dei cittadini

· Welfare di prossimità, contrasto delle fragilità e tutela dei diritti essenziali

· Sostenibilità e transizione ecologica

· Aree interne e periferie come laboratori di innovazione cittadinanza

CALENDARIO E PARTECIPANTI

A tutti gli incontri prenderanno parte, oltre alle persone indicate per le date specifiche, Margherita La Rocca Ruvolo, Sindaca di Montevago, Deputata Regionale e componente del Coordinamento Nazionale della Rete di Trieste e Giuseppe Mattina, ex assessore al Comune di Palermo e referente Rete di Trieste in Sicilia.

CATANIA

17 luglio – Salone Santa Chiara, Via Garibaldi 89

Con: S.E. Mons. Luigi Renna, Paolo Ciani, Luisa Capitummino, Alfio Cristaudo, Maurizio Caserta, Quintino Rocca, Giovanni La Magna, Concetto Russo, Mariangela Di Stefano, Giovanni Burtone, Emiliano Abramo, Tonino Solarino, Antonio Coniglio, Orazio Patanè, Giuseppe Berretta, Angelo Villari.

PALERMO

22 luglio, ore 10.30 – Sala “Pio La Torre”, Palazzo dei Normanni

Con: Giuseppe Notarstefano, Valentina Chinnici, Michele Chimenti, Marcello Longo, Rosario Fabio Oliveri, Antonella Tirrito, Antonella Migliore, Giuseppe Bruno, Emanuele Tornatore, Francesco Todaro, Vincenzo Ceruso.

CALTANISSETTA

25 luglio, ore 10 – Sala Gialla, Palazzo di Città

Con: Walter Tesauro, P. Onofrio Castelli, Giovanni Ruvolo, Ernesto Ruffini, Emiliano Abramo, Armando Turturici.