Polizia di Stato, concorso per 1000 allieve/i vice ispettori

ROMA – E’ stato pubblicato il bando del concorso per esami, pubblicato con decreto del Capo della Polizia, per 1000 posti di allieve/i vice ispettori della Polizia di Stato. Per partecipare alla selezione, bisogna possedere i seguenti requisiti specifici:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente;
- requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
- possesso delle qualità di condotta previste dalla legge.
Sono inclusi, ai fini della selezione: prova scritta; accertamento dell’efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale;
prova orale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 21 febbraio 2026 attraverso la procedura telematica guidata.