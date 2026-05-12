Polizia di Stato. Concorso per 4400 allievɘ agenti

ROMA – E’ stato pubblicato il bando del concorso pubblico per l’assunzione di 4400 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini/e italiani e ai/alle volontari/e in ferma prefissata delle Forze armate.

Per partecipare è necessario aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione e avere la cittadinanza italiana. Occorre avere inoltre conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per ottenere il diploma universitario.

La selezione prevede:

prova scritta d’esame;

accertamento dell’efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prova d’esame facoltativa in lingua straniera;

valutazione dei titoli.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 29 maggio 2026.