POLLO  RIPIENO

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 1 pollo (meglio se ruspante) disossato, 350 g di carne macinata di vitello, 350 gr di carne macinata di maiale (o anche salsiccia liberata dal budello), pane raffermo, 2 uova, una manciata di parmigiano, pinoli, 10 fette di pancetta arrotolata, 6 fette di mortadella, 4 uova bollite, 10 fettine di provola dolce a fette, 10 fettine di formaggio tipo svizzero, 2 o 3 arance, sale, pepe, olio, burro, erbe aromatiche (rosmarino, salvia, timo…).

Tagliate il pollo sulla parte centrale della pancia (questo consentirà di sistemare meglio gli ingredienti) e salate leggermente all’interno. Impastate la carne di vitello e di maiale con il pane raffermo ammollato e strizzato, il parmigiano, i pinoli, le uova, il sale e il pepe, come se si dovessero preparare delle polpette. Disponete su tutta la larghezza del pollo e all’interno delle cosce la metà dell’impasto di carne macinata, la metà dei salumi e dei formaggi alternandoli, le uova bollite. Queste ultime vanno lasciate intere e messe in fila al centro. Ripetete l’operazione in ordine inverso, prima salumi e formaggi, poi impasto di carne macinata. Richiudete il pollo, rimettendolo in forma e cucite con ago e filo (l’operazione va effettuata con cura per non fare fuoriuscire il formaggio durante la cottura). Frizionate su tutto il pollo sale, pepe ed erbe aromatiche tritate. Mettete il pollo in una teglia profonda con dell’olio e qualche pezzetto di burro. Infornate a 180°. Quando si sarà colorato bagnate con un po’ di brodo e coprite con carta forno. Dopo circa mezz’ora versate il succo delle arance sul pollo e continuate a napparlo con il suo sughetto fino a cottura ultimata. Sarà pronto dopo circa 80 minuti e comunque non prima di un’ora. Fate raffreddare prima di tagliare a fette.