POLPETTONE CON PATATE AL FORNO

a cura di Ina Venezia Ingredienti. Per il polpettone: 800 g di carne tritata, 150 g di pane, 100 g di parmigiano grattugiato (o pecorino), 3 uova, latte q.b., sale, pepe. 1 uovo e pangrattato per la finitura. Per il ripieno: 3 carote, 3 uova, prezzemolo, 3 cucchiai di parmigiano, 3 o 4 fette di mortadella, 150 g di formaggio (tipo galbanino) a fette, olio, sale, pepe. Per le patate: 1 k di patate, 8 foglie di salvia, 2 rametti di rosmarino, olio, sale, pepe. Per prima cosa mettete il pane, tagliato a cubotti, a bagno nel latte, in modo che si ammorbidisca. Lessate poi le carote in acqua salata e preparate una frittata sottile in una larga padella con 3 uova sbattute, 3 cucchiai di parmigiano, prezzemolo tritato finemente, sale, pepe. Tenete da parte. Versate ora la carne tritata in una ciotola, unite il formaggio grattugiato, il pane ammollato e strizzato, le uova intere (n 3), sale e pepe. Impastate il composto con le mani per amalgamare tutti gli ingredienti in modo omogeneo. Disponete il composto su un foglio di carta da forno e dategli una forma rettangolare. Su uno dei lati lunghi del rettangolo di carne cominciate a sistemare il ripieno: prima qualche fettina di formaggio, poi la frittata ( potete ritagliarla per sistemarla meglio), la mortadella, le restanti fettine di formaggio ed infine la carota a circa 4/5 cm dal bordo. Aiutandovi con la carta da forno arrotolate il polpettone stringendo bene la carne sul ripieno. Lisciate bene la superficie, spennellate con l’uovo sbattuto e rivestite di pangrattato fine. Arrotolate nella carta da forno e sistemate in una teglia. Fate cuocere a 180 g per circa 1 ora. Se alla fine non dovesse risultare ancora dorato, potete usare il grill per qualche minuto. Pelate le patate, tagliatele a spicchi e lessate per circa 8 min. in acqua salata. Mettete le patate scolate in una ciotola e conditele con abbondante olio extravergine di oliva, pepe, sale, la salvia spezzettata e gli aghi di rosmarino, mescolando bene (questo passaggio è importante per garantire una rosolatura omogenea). Versatele in una teglia e lasciatele cuocere accanto al polpettone. Servite il polpettone a fette con il contorno di patate.