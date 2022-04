Pomeriggio d’Autore a Partanna: Venerdì incontro con Gaetano Savatteri

PARTANNA – L’Amministrazione Comunale di Partanna organizza la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri dal titolo “le Siciliane”.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 8 aprile alle ore 18 alle scuderie del Castello Grifeo, con la partecipazione degli alunni dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” e dell’I.I.S.S. “F. D’Aguirre Salemi – D. Alighieri Partanna”.

Porteranno i saluti il sindaco, Nicolò Catania, e l’assessore alla cultura Noemi Maggio.

La presentazione del libro sarà arricchita dalle letture curate da Ignazio Enrico Marchese e dalla performance musicale di Giuseppe Clemente (voce) e Francesco Critti (chitarra).

Una lunga tradizione letteraria e cinematografica ha rappresentato la donna siciliana come una figura stilizzata: vestita di nero, segregata dalla gelosia, costretta dai familiari a castigare i propri istinti. Un’immagine lontanissima dalla realtà, che si compone invece di tante storie del tutto estranee a questo pregiudizio. Il quadro è ricchissimo: dalla santa patrona Rosalia a Franca Viola che fece cambiare leggi e costumi; dalla giornalista e scrittrice Giuliana Saladino alla “vecchia dell’aceto” che nel ʼ700 preparava pozioni per avvelenare i mariti; dalla cantautrice Rosa Balistreri all’editrice Elvira Sellerio e alla prima miss Italia. In queste pagine di Savatteri si scoprirà che nelle donne della più grande isola del Mediterraneo, comune era la volontà di reinventare il proprio destino.