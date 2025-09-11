Porti siciliani con numeri da record, domani in Unioncamere Sicilia, le analisi di Srm, Uniontrasporti e Assonautica e i confronti sulle strategie

PALERMO – I porti siciliani vantano numeri da record.

Secondo l’ultima analisi del centro studi Srm di Napoli collegato a

Intesa Sanpaolo, nel panorama nazionale rappresentano, al 2024, il 19%

del traffico Ro-Ro, il 24% di quello delle rinfuse liquide, il 7% dei

movimenti di rinfuse solide, ma ancora solo l’1% del traffico container

italiano, che però presenta grandi prospettive di crescita.

Statistiche che già mostrano un valore strategico di queste

infrastrutture. Il territorio può esprimere quei volumi e

quell’appetibilità logistica tale da generare nuovi business?

I dati e le strategie per rispondere al quesito saranno al centro del

convegno “Il futuro sostenibile del sistema portuale siciliano, fra

geopolitica e transizione: prospettive per il traffico commerciale e per

la nautica da diporto”, che si svolgerà domani, venerdì 12 settembre,

alle ore 9,30, a Palermo, presso il Salone Belvedere al 14esimo piano

della Camera di commercio Palermo Enna, in via Emerico Amari, 11.

Organizzato da Unioncamere Sicilia con Uniontrasporti e Assonautica, in

collaborazione con la Camera di commercio Palermo Enna e con il

patrocinio gratuito degli assessorati regionali “Infrastrutture e

Mobilità” e “Territorio e Ambiente”, l’evento sarà introdotto dai saluti

di Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo

Enna; Ivo Blandina, presidente di Uniontrasporti; Andrea Ciulla,

vicepresidente nazionale di Assonautica; e del Cp Maurizio Ricevuto,

comandante in seconda della Capitaneria di porto di Palermo.

Dopo le analisi di Laura Summa, project manager di Uniontrasporti, e di

Alessandro Panaro, Head of Maritime&Energy di Srm, alla prima tavola

rotonda parteciperanno Francesco Di Sarcina, presidente dell’Adsp della

Sicilia orientale; Mauro Nicosia, presidente di Confetra Sicilia; Andrea

Balabani, Head of Italy sales di A.P. Moller-Maersk; i segretari

regionali di Filt-Cgil, Alessandro Grasso, e Fit-Cisl, Dionisio

Giordano; il segretario di Uiltrasporti Messina, Antonino Di Mento; e

l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

A seguire, Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo, illustrerà

la preview del Rapporto Assonautica Sicilia 2025 che sarà presentato il

prossimo 16 ottobre al Salone nautico Seacily. Quindi la seconda tavola

rotonda che vedrà il confronto tra Calogero Marino, delegato per la

Sicilia di Asso.N.A.T.; Vasco De Cet, consulente tecnico di Assomarinas;

Gaetano Fortunato, consigliere di presidenza di Confindustria nautica e

General manager dei Cantieri EoloMarine; Giusi Savarino, assessora

regionale al Territorio e Ambiente. Concluderà Giuseppe Pace, presidente

di Unioncamere Sicilia.