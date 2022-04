Porto di Marsala, ok del governo regionale al primo finanziamento di 1,2 milioni di euro

PALERMO – La Giunta di Governo oggi (1 aprile) ha approvato il finanziamento di 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Marsala. “Si tratta di infrastrutture necessarie per le esigenze commerciali e turistiche della nostra città. Sarà mia cura, grazie anche alla costante attenzione del presidente Musumeci e dell’assessore alle […]

“Si tratta di infrastrutture necessarie per le esigenze commerciali e turistiche della nostra città. Sarà mia cura, grazie anche alla costante attenzione del presidente Musumeci e dell’assessore alle infrastrutture, on. Falcone, recuperare il tempo perduto in passato per la realizzazione del nuova area portuale, assolutamente strategica per lo sviluppo economico del territorio. Inoltre, è stato già concordato un cronoprogramma al fine di evitare lungaggini burocratiche che metterebbero a rischio la celere realizzazione dell’opera pubblica”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, on. Stefano Pellegrino, presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars.