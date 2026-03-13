Porto di Trapani, operazioni simultanee su due banchine: Riccardo Sanges & C. conferma efficienza, sicurezza e velocità dello scalo

TRAPANI – Un’importante movimentazione portuale si è svolta nei giorni scorsi al porto di Trapani, dove due navi hanno lavorato contemporaneamente su due diverse banchine, confermando l’elevato livello di efficienza dello scalo.

La movimentazione dei container ha interessato la nave MSC Med Urla, in attività presso la banchina Ronciglio, e la nave Skyview della compagnia CMA-CGM, impegnata presso la banchina Isolella. Un’attività coordinata che ha visto il personale della Riccardo Sanges & C. garantire lo svolgimento delle operazioni in modo simultaneo, assicurando rapidità, sicurezza e continuità anche nelle ore notturne.

Pienamente soddisfatto Gaspare Panfalone, presidente della Riccardo Sanges & C. «È un momento importante perché realizziamo un risultato di alto livello: poter effettuare, nella stessa giornata e su due banchine diverse, operazioni portuali in contemporanea soddisfacendo i bisogni operativi delle compagnie di navigazione che hanno scelto Trapani come hinterland port».

Nel corso della dichiarazione è stata anche rilanciata l’importanza di completare il percorso di potenziamento infrastrutturale dello scalo.

«Desideriamo mandare un messaggio costruttivo a tutte le autorità competenti (Prefettura, Regione Siciliana, Comune di Trapani, Autorità Marittima e soprattutto Autorità Portuale) – ha concluso Panfalone – e cioè quello di poter completare le operazioni di dragaggio quanto meno a 9 metri entro il mese di maggio, ottenendo l’ufficialità del nuovo pescaggio per tutte le banchine del porto di Trapani. Questo risultato rappresenterebbe un contributo importante per crescere ancora e portare benefici a tutta la comunità portuale».