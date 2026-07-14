Prefettura di Trapani e ASP: Addendum al Protocollo d’intesa, rafforzati gli accertamenti su vulnerabilità psichica e tossicodipendenze al CPR

TRAPANI – Al fine di garantire una più efficace e tempestiva verifica dell’idoneità alla permanenza in comunità ristretta dei cittadini stranieri trattenuti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Trapani, il 13 luglio 2026 il Prefetto e il Commissario Straordinario ASP hanno condiviso un Addendum al Protocollo d’intesa e collaborazione, già sottoscritto il 6 agosto 2025, finalizzato ad assicurare un’adeguata presa in carico delle situazioni di tossicodipendenza e vulnerabilità psichica.