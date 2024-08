Prefettura di Trapani, Ferragosto sicuro – misure di vigilanza e controllo

TRAPANI – In vista della settimana di ferragosto, si è tenuta ieri mattina (8 agosto) .in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale, il Dirigente dell’Ufficio di Polizia Marittima ed Aerea, il Comandante dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Capitaneria di Porto ed un Dirigente dell’ASP di Trapani.

Nel corso dell’incontro, in cui sono intervenuti anche i Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, è stato rivolto un focus sull’intensificazione dei servizi straordinari di controllo coordinato del territorio da parte degli Organi di Polizia, con il concorso delle Polizie Municipali, declinati da apposite ordinanze del Questore, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, specialmente durante la notte di San Lorenzo ed il ponte di ferragosto e con particolar riguardo ai luoghi di maggiore afflusso di persone.

L’incontro fa seguito a precedenti riunioni del C.P.O.S.P. tenutesi sul tema e all’ultimo Comitato Operativo di Viabilità (COV) dello scorso 5 agosto.

È stata inoltre valutata l’efficacia delle strategie di intervento definite in occasione di appositi tavoli tecnici in Questura, con servizi finalizzati a prevenire episodi illeciti, contrastare la “criminalità diffusa” ed evitare la diffusione della cosiddetta “malamovida”, ovvero tutte quelle attività di disturbo che contrastano con il mantenimento della quiete pubblica.

Al riguardo, in una precedente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica era stata già condivisa con i Sindaci della provincia la proposta di adottare specifiche ordinanze che prevedano regole omogenee in tutto il territorio della provincia in merito ai limiti di orario per le emissioni sonore e per la vendita e asporto di bevande alcoliche, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione ed evitare, nel contempo, il fenomeno del pendolarismo con intuibili rischi per la sicurezza e incolumità durante gli spostamenti notturni e a tutela della quiete pubblica.

Il Prefetto ha inoltre richiamato l’attenzione anche sui controlli in ambito portuale e aeroportuale, sulle verifiche amministrative presso gli esercizi pubblici, con particolare riguardo ai locali di pubblico intrattenimento-spettacolo e sulle attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Massima attenzione anche sul potenziamento dei servizi di viabilità verso i luoghi di richiamo turistico e balneare nonché di ritrovo dei giovani, a salvaguardia dell’incolumità degli utenti della strada.

In questo periodo sarò prevista anche una significativa intensificazione dei controlli straordinari, a cura della Polizia Stradale, volta a verificare sia il rispetto delle regole di guida, che per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti e le possibili alterazioni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel corso del C.P.O.S.P. si è osservato un minuto di silenzio e raccoglimento, in memoria delle vittime della tragedia di Marcinelle dell’08 agosto del 1956, in cui persero la vita anche 136 lavoratori di nazionalità Italiana, monito a tutti sull’importanza cruciale della sicurezza sul lavoro.