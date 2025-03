Prefettura: Osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali

TRAPANI – Si è riunito presso la Prefettura di Trapani l’Osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali, con la partecipazione delle forze di polizia che, nel territorio provinciale, sono impegnate nella prevenzione e nel contrasto degli incidenti stradali.

Tra le tematiche trattate ha assunto particolare rilievo l’analisi degli strumenti utilizzati nel territorio al fine di ridurre gli incidenti stradali e, in particolare, la ricognizione degli apparecchi di rilevazione della velocità, fissi e mobili, utilizzati dai Comandi di Polizia Municipale operanti sul territorio provinciale e dalla Sezione Polizia Stradale di Trapani, anche al fine di aggiornare il decreto autorizzativo prefettizio ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 168 del 2002 che, allo stato, risulta ormai datato. A tal fine, sono stati delegati alla polizia stradale appositi tavoli tecnici per l’esame e la revisione dei tratti di strada da inserire nel decreto prefettizio.

Altro argomento trattato è stato l’esame delle recenti modifiche del Codice della strada entrate in vigore lo scorso 14 dicembre 2024, soprattutto per quanto concerne la sospensione breve della patente, il cui impatto costituirà oggetto di un approfondimento specifico in una prossima seduta dell’Osservatorio che sarà calendarizzata entro il mese di marzo p.v.