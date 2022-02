“Preghiera per la pace Russia – Ucraina”

MAZARA DEL VALLO – “Noi abbiamo bisogno l’uno dell’altro”. Con questo appello del popolo ucraino si è conclusa venerdì 25 u.s. nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo, la preghiera per la Pace tra Russia e Ucraina officiata dal parroco don Giuseppe Lupo. Un evento organizzato dall’Azione Cattolica Diocesana […]

MAZARA DEL VALLO – “Noi abbiamo bisogno l’uno dell’altro”. Con questo appello del popolo ucraino si è conclusa venerdì 25 u.s. nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo, la preghiera per la Pace tra Russia e Ucraina officiata dal parroco don Giuseppe Lupo. Un evento organizzato dall’Azione Cattolica Diocesana che ha accolto l’invito del Santo Padre a dedicare un momento di preghiera al popolo ucraino che in questi giorni sta vivendo ore drammatiche in seguito all’attacco delle forze armate russe del 24 febbraio 2022. Il momento di preghiera è stato condotto dal settore Adulti dell’Azione Cattolica parrocchiale. Alla preghiera ha partecipato, tra le altre, anche la comunità Nuovo Germoglio del Movimento Fede e Luce che ha portato la testimonianza, pervenuta tramite una lettera della Coordinatrice Internazionale dell’Ucraina Oksana Lipetska di cui si riporta una sintesi: “Al termine della preghiera don Giuseppe ha ringraziato l’Azione Cattolica e il Movimento Fede e Luce per l’iniziativa e tutta la comunità parrocchiale per aver partecipando con grande motivazione, chiamati e coinvolti, da quel grido di dolore che attualmente affligge i cuori di tutta la comunità europea”.