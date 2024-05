Pregiudicato 50enne di Alcamo finisce in carcere per una serie di furti

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un pregiudicato 50enne del luogo, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Trapani, per il reato di furto aggravato.

A seguito di alcune denunce presentate da cittadini alcamesi per furti in abitazione e in danno di attività commerciali, i militari hanno avviato una attività investigativa e, grazie alle immagini della videosorveglianza urbana e alle testimonianze raccolte, sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza sul conto del 50enne, individuato, tra i decorsi mesi di gennaio e febbraio, quale presunto autore dei

furti in danno di due bar del centro (dove sarebbero stati asportati i registratori di cassa con all’interno dei contanti e degli assegni bancari) e di un’abitazione di un anziano (dove sarebbero stati asportati monili in oro per un valore di circa 3.000 euro);

tentativi di furto in danno di una tabaccheria (dove sarebbe stato danneggiato il distributore di sigarette e l’azione delittuosa veniva interrotta dall’avvio del sistema di allarme sonoro) e di un appartamento (dove avrebbe danneggiato la porta d’ingresso e l’azione delittuosa veniva interrotta dall’allarme lanciato da alcuni vicini di casa insospettiti dai rumori nel pieno della notte).

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani.