Premialità di 3239 euro a Partanna perché comune virtuoso

PARTANNA – Partanna ha ottenuto dalla Regione Sicilia una premialità di 3239 euro perché comune virtuoso in quanto ha utilizzato il 2 per cento dei fondi ricevuti dalla Regione con forme di democrazia partecipata e col coinvolgimento dei cittadini nella scelta dei progetti da realizzare con queste risorse. E’ uno dei 207 comuni siciliani e dei 9 del trapanese beneficiari di tale premialità. Queste cifre non hanno alcun vincolo di destinazione e le amministrazioni comunali potranno, quindi, impiegarle come riterranno più opportuno. La cifra complessiva ripartita tra tutti i 207 comuni siciliani virtuosi che hanno speso fino all’ultimo euro i fondi regionali 2019 per la democrazia partecipata ammonta a euro 1.287.090,45.

Questi i 9 comuni virtuosi del trapanese (compresa Partanna che ha ricevuto meno di tutti) e le rispettive somme ripartite: Buseto Palizzolo (7113 euro), Calatafimi-Segesta (4765), Custonaci (7640), Erice (7404), Paceco (3831), Partanna (3239), Poggioreale (5941), Salemi (3855), Valderice (4382).

Le risorse della premialità derivano dalle sanzioni ai Comuni siciliani inadempienti nel 2019 (spendiamolinsieme.it). Questi ultimi, non avendo speso in parte o in toto i contributi per la democrazia partecipata, hanno dovuto restituire le somme alla Regione, somme che hanno costituito i fondi da redistribuire ai comuni virtuosi a titolo di premialità ed assegnati con decreto dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione Siciliana, pubblicato lo scorso 29 dicembre.