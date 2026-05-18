Premiato al Palazzo Reale di Palermo l’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo protagonista del Concorso Nazionale “Tricolore Vivo”

PALERMO – Si è concluso con un prestigioso successo il percorso di Educazione Civica che ha visto l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” protagonista del Concorso Nazionale “Tricolore Vivo“.

Dopo il successo della “Mattinata Tricolore” celebrata lo scorso 27 marzo presso il Teatro Selinus di Castelvetrano, le classi 3^ dei plessi “Pappalardo” e “Medi” di Scuola Secondaria dell’Istituto hanno ottenuto la vittoria, culminata nella solenne cerimonia di premiazione svoltasi il 14 maggio 2026 presso il prestigioso Palazzo Reale di Palermo.

L’evento finale si è svolto nella sala Mattarella, nella sede dell’ARS, in un’atmosfera di alta solennità alla presenza di autorità civili e militari: tra i presenti, il Generale di Brigata Francesco Principe, attuale Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, i rappresentanti della Croce Rossa, l’Assessore Regionale della Sicilia Giambona. A testimoniare il legame con il territorio di Castelvetrano, la delegazione degli alunni della scuola è stata accompagnata dall’Assessore per le Politiche giovanili del Comune, Rosalia Ventimiglia.

A presiedere la cerimonia i promotori dell’iniziativa: il dott. Maggio, Presidente dell’Associazione Tricolore Vivo Sicilia e il dott. Russo dell’A.Ge. Sicilia.

Il tema centrale di questa XX edizione, il ripudio della Guerra, sancito dall’Articolo 11 della Costituzione, è stato il filo conduttore che ha guidato gli studenti nella creazione di elaborati carichi di significato e senso civico e nella motivazione dell’assegnazione del primo premio per la Scuola Secondaria di I grado è stata l’impostazione del video; infatti partendo dalla testimonianza diretta della prof.ssa Antonietta Umile, sul periodo vissuto durante la 2^ Guerra mondiale, gli alunni hanno espresso le loro considerazioni sulle conseguenze della Guerra, accompagnate da un testo inedito scritto da uno studente della scuola.

Questo riconoscimento rappresenta il coronamento di un impegno costante dell’Istituto volto alla promozione dei valori costituzionali, come il concorso interno “ Costituzionaliadi” che impegna gli alunni, dalla classe 5^ della Scuola primaria alla classe 2^ della Scuola Secondaria, nello studio e approfondimento degli articoli della Costituzione Italiana; inoltre la Scuola in questo anno è stata selezionata tra le sole tre scuole siciliane incaricate di realizzare la Mattinata Tricolore, evento preparatorio alla fase nazionale.

Durante la fase territoriale a Castelvetrano sono stati ufficializzati i lavori che avrebbero rappresentato la Scuola all’interno del Concorso con la consegna degli attestati di merito e partecipazione alla Scuola dell’Infanzia del plesso “D. Alighieri” (premiata anche con una coppa dall’A.Ge Sicilia), alle classi 5^ sez. A e B di Scuola Primaria del plesso “Lombardo Radice”e alle classi 3^ dei plessi “Pappalardo” e “Medi” di Scuola Secondaria, protagoniste del trionfo finale a Palermo.

La cerimonia di Palermo ha confermato come la conoscenza della Costituzione non sia solo una materia di studio, ma un “seme da coltivare ogni giorno” e, come ricordato dalla Dirigente Scolastica citando uno dei nostri Padri Costituenti, Pietro Calamandrei, l’obiettivo è stato quello di far “vivere” la Carta Costituzionale attraverso la coscienza civica dei giovani cittadini, rendendoli parte consapevole di una comunità unita.