Premiazione concorso “Cultura della legalità e informazione plurale” edizione 2026

TRAPANI – Sarà dedicata ai ragazzi l’ultima tappa delle iniziative coordinate dalla Prefettura di Trapani, volte a celebrare la Festa della Repubblica e l’80° Anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne.

Il prossimo 3 giugno, dalle 9,30, nell’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso giornalistico dedicato alle scuole, denominato “Cultura della legalità e informazione plurale”, promosso dall’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Trapani e dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e realizzato con la collaborazione della Prefettura e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’iniziativa ha perseguito l’obiettivo di accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come valori fondanti del sistema democratico repubblicano, nonché la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dalla disinformazione o, al contrario, dalla iperinformazione.

Le Istituzioni scolastiche partecipanti, affiancate da un “tutor” giornalista, incaricato da Assostampa, hanno prodotto un elaborato riguardante il tema del concorso. Hanno partecipato al progetto i seguenti istituti scolastici: -Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Cipolla – Pantaleo-Gentile” – Castelvetrano -Istituto di Istruzione Superiore Statale “R. Salvo”- Trapani – Istituto Superiore “Ferrigno – Accardi – Titone” – Castelvetrano -Istituto di Istruzione Superiore “Ferrara” – Mazara del Vallo -Istituto Comprensivo Statale “Pertini” – Trapani -Istituto Comprensivo “Nosengo” – Petrosino – Istituto Comprensivo “Ciaccio Montalto” – Trapani – Liceo Scientifico Statale “Ruggieri” – Marsala – Istituto Comprensivo “Pirandello S.G. Bosco” – Campobello di Mazara -Istituto Autonomo Comprensivo “Pitrè” – Castellammare del Golfo.

Nella seduta del 13 maggio 2026, la Commissione di valutazione, costituita con decreto prefettizio, ha decretato i vincitori, individuando un istituto scolastico per ciascuna delle tre tipologie di elaborato previste dal Regolamento di concorso, ovvero l’articolo di stampa, il reportage ed il podcast.

La Commissione, inoltre, ha stabilito di assegnare tre riconoscimenti speciali.

Nel corso della cerimonia in programma al Polo Territoriale Universitario di Trapani, si procederà alla proclamazione dei vincitori individuati, tra l’altro, in considerazione dell’originalità dei contenuti e della coerenza degli elaborati rispetto alle finalità dell’iniziativa. L’evento è stato inoltre individuato dall’Ordine nazionale dei giornalisti quale momento formativo deontologico, con l’assegnazione di cinque crediti.