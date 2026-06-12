CASTELVETRANO – Il 1° giugno presso l’aula Magna del plesso Pappalardo si è svolta la fase finale e la premiazione del concorso interno “Le Costituzionaliadi” giunto all’ottava edizione e dedicato alla conoscenza della Costituzione italiana con protagonisti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado.

Presente alla cerimonia di premiazione i rappresentanti dell’ANPI della sezione di Castelvetrano e Campobello di Mazara, Antonino Accardo e Francesca Pizzo, che, oltre ad esprimere il loro plauso per l’iniziativa, hanno donato una targa commemorativa alla scuola per l’impegno mostrato nel dare attenzione alla Costituzione ed alle fasi storiche che ne hanno preceduto la stesura e l’approvazione.