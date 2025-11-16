ROMA – La Fondazione Fausto Pirandello ha annunciato la mostra dei dipinti dei finalisti della terza edizione del Premio di pittura “Fausto Pirandello”, lanciato la scorsa estate.

Saranno presentate le opere di Niccolò Devecchi (Verona, 2003), vincitore del primo premio; Yuxiang Zhao (Nocera Inferiore, 2003), vincitore del secondo premio; Barbara Coco (Palermo, 2004), vincitrice del premio under 30; e le opere di Michele Bellini (Roma, 1990); Giulio Gamba (Lugano, 1997), Iuliia Lialina (Mosca, 2004), Albert Licciardi (Bari, 1999), Iger Nuellari (Tirana, 2004), Musafer Qassim (Shingal, 1991) e Teo (Tewodros Abebaw Zeleke) (Addis Abeba, 1994).

Il tema scelto per la terza edizione del Premio, fortemente voluto da Giovanna Carlino Pirandello, è il corpo. I pittori, che come da bando potevano provenire da ogni nazionalità e avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, sono stati invitati a riflettere sul nudo come veicolo di espressione introspettiva, esplorandone tutte le possibili sfaccettature.

Il Premio è organizzato in collaborazione con il Comune di Anticoli Corrado (Roma).

L’inaugurazione della mostra e la cerimonia di premiazione si terranno il 6 dicembre 2025 alle ore 11:30 presso lo “Spazio Arte” di Anticoli Corrado, adiacente al locale Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea.

A dialogare con le dieci opere dei finalisti del Premio, verranno esposti pastelli e dipinti di Fausto Pirandello che esplorano il tema del nudo, soggetto nel quale l’artista riversa tensioni interiori e inquietudine. Il corpo – soprattutto quello femminile – diventa per lui campo privilegiato di un’indagine instancabile, nella quale l’umanità viene rappresentata senza idealizzazione, con un linguaggio materico e crudo.

La mostra dura fino al 20 dicembre 2025.

Premio Fausto Pirandello – III edizione: il corpo

dal 6 al 20 dicembre 2025

“Spazio Arte”

Via Santa Vittoria, 2

Anticoli Corrado (Roma)

Orari: 11.00 – 13.00 / 18.00 – 20.00

Prenotazione in anticipo della visita: spazioarte.24@gmail.com