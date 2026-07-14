ROMA – Galciana Sviluppo promuove la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli per onorare la memoria del giornalista e Presidente del Parlamento europeo.

Il bando è aperto a giornalisti under 40, i quali potranno partecipare con articoli o servizi pubblicati o trasmessi nel periodo compreso fra il 1° agosto 2025 e il 31 luglio 2026 incentrati sul tema del rapporto tra territori locali e Istituzioni europee, con particolare riferimento a casi concreti e vicende nei campi dell’istruzione, della cultura, del lavoro, della salute, dell’integrazione e della coesione sociale.

Prevista l’assegnazione di premi in denaro così articolati:

Vincitore/trice assoluto/a del Premio.

Vincitore/trice categoria “Carta stampata e agenzie di stampa”.

Vincitore/trice categoria “Stampa online”.

Vincitore/trice categoria “Radio e TV”.

Ogni giornalista potrà candidare un solo articolo o servizio radio-televisivo, scegliendo una sola delle categorie.

Scadenza: 31 luglio 2026.

Vincitori/vincitrici e/o la rosa di finalisti/e di ogni specifica categoria saranno resi noti il 17 settembre 2026.