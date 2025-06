Premio Letterario “Città di Erice” – Annunciati i vincitori dell’edizione 2025

ERICE – L’Associazione Vivere Erice annuncia i vincitori della VII edizione del Premio Letterario “Città di Erice”. A trionfare nella sezione principale è Vanessa Tonnini con il romanzo Grammatica di un desiderio (Neri Pozza) mentre nella Sezione Giovani il riconoscimento va a Simona Lo Iacono con Virdimura (Guanda).

Vanessa Tonini, con Grammatica di un desiderio, ha conquistato la giuria per la profondità emotiva della storia che viene narrata e per la raffinatezza stilistica della sua scrittura.

Simona Lo Iacono, con Virdimura, si è distinta per l’originalità del racconto e la forza del suo sguardo giovane e consapevole.

Secondo il regolamento, il Premio si avvale di una doppia giuria. Il Comitato di esperti, composto da scrittori, giornalisti ed esperti ha selezionato otto libri pubblicati nel corso dell’anno 2024. Le opere sono state date in lettura ad un gruppo di 32 lettori che nel mese di maggio hanno decretato la terna dei finalisti: Grammatica di un desiderio di Vanessa Tonnini (Neri Pozza); La principessa di Lampedusa di Ruggero Cappuccio (Feltrinelli) e La suggeritrice di Emanuela Abbadessa (Neri Pozza).

I tre libri finalisti sono stati poi valutati dalla giuria di esperti guidata dalla scrittrice trapanese Stefania Auci. Componenti sono Guido Barbieri, musicologo e drammaturgo, la scrittrice e francesista Daria Galateria, la scrittrice Silvana La Spina, vincitrice dell’edizione 2024, Dino Petralia, ex magistrato e scrittore, Giacomo Pilati giornalista e scrittore, Concetto Prestifilippo giornalista e scrittore.

Premio giovani. Il Comitato di esperti ha selezionato cinque racconti o romanzi brevi che sono stati dati in lettura a gruppi di studenti del Liceo Classico e Scientifico Ximenes-Fardella”, del liceo Linguistico “Rosina Salvo” e del Liceo Enogastronomico “I. & V. Florio” di Erice. Grazie al coinvolgimento dei professori, gli studenti hanno letto le opere nel corso dell’anno scolastico anche con progetti Pcto e hanno scelto il vincitore.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 28 agosto 2025, nella suggestiva cornice del Teatro Gebel Hamed di Erice, alla presenza delle vincitrici, delle autorità, dei giurati, degli studenti e del pubblico.

Il Premio, patrocinato dal Comune di Erice, è nato per valorizzare la letteratura contemporanea siciliana e promuovere giovani voci emergenti. Le opere scelte hanno come oggetto la Sicilia, la sua cultura, le sue tradizioni e la sua storia. E anche quest’anno si conferma l’eccellenza della produzione letteraria. All’interno del premio è presente una Sezione giovani nella quale sono direttamente coinvolti nella qualità di giurati gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

La rassegna culturale Cortili narranti, all’interno della quale si svolge il Premio letterario Città di Erice, quest’anno è stata selezionata dal Salone del libro di Torino nella sezione Luci sui festival che raccoglie le migliori esperienze culturali italiane. La rassegna inoltra fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia.

«Siamo felici di poter annunciare le vincitrici – affermano Mariza D’Anna e Noemi Genovese, presidente e vicepresidente dell’Associazione Vivere Erice – anche quest’anno la qualità delle opere è stata di ottimo livello ed è stata una bella battaglia tra gli otto libri prescelti. Raccontare la Sicilia e far emergere le tante voci che la caratterizzano è l’obiettivo del Premio si sta affermando sempre con maggiore vigore nel panorama siciliano e nazionale. La partecipazione al Festival del Libro di Torino rende merito al lavoro svolto dall’Associazione nel corso dell’anno. Grazie ad una struttura organizzativa più solida, il Premio sta acquisendo sempre maggiore visibilità e si sta affermando in campo nazionale. La sezione Giovani, che sta riscuotendo molti consensi tra gli studenti, arricchisce il Premio con l’intento di divulgare il piacere della lettura tra gli adolescenti».

Infine Mariza D’Anna e Noemi Genovese hanno dichiarato: «Ringraziamo sinceramente i nostri fedelissimi lettori che ci seguono e supportano con passione e competenza, la presidente Stefania Auci e la giuria di esperti ormai affezionati alla manifestazione. Un ringraziamento particolare va anche alle insegnanti che hanno coordinato i gruppi di lettura e ai ragazzi che hanno letto i libri dimostrando attenzione vivace e curiosità».