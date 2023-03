Premio letterario Città di Erice V edizione. Silvana Grasso presidente della giuria di qualità

ERICE – La scrittrice e filologa Silvana Grasso sarà la presidente della giuria del Premio letterario Città di Erice, ideato e organizzato dall’Associazione Salvare Erice e patrocinato dal Comune di Erice. Silvana Grasso, “tra le voci più necessarie della nostra narrativa”, come definita da Bruno Quaranta di Tutto-Libri La Stampa, è una scrittrice poliedrica, ha pubblicato libri di successo con le più importanti case editrici nazionali e i suoi libri sono tradotti in inglese, greco, tedesco e olandese. Scrive anche per il teatro e i suoi lavori sono messi in scena in diverse città italiane. Vincitrice di molti premi letterari, tra i quali il premio Mondello, il Grinzane Cavour, il premio Flaiano e il premio Brancati.

Il Premio letterario Città di Erice, giunto alla V edizione, quest’anno si arricchirà di contenuti e potrà contare sulla presenza di personalità del mondo della letteratura e del giornalismo che accresceranno il valore della manifestazione dedicata ai libri e agli scrittori che, nel corso del 2022, hanno raccontato la Sicilia nelle sue tante sfaccettature.

L’organizzazione del Premio è partita da tempo. Un Comitato di lettura, composto da dieci lettori, in queste settimane sta leggendo i dieci libri segnalati da circa sessanta librerie indipendenti di tutta Italia. Dalle loro valutazioni emergeranno i tre finalisti che verranno sottoposti alla Giuria di qualità che sceglierà il vincitore.

La giuria di qualità è composta da sette membri. Vi fanno parte la presidente Silvana Grasso, la scrittrice e francesista Daria Galateria, Guido Barbieri drammaturgo e musicologo, la scrittrice Simona Lo Iacono vincitrice del premio letterario 2022, Giacomo Pilati scrittore e giornalista, Dino Petralia ex magistrato e appassionato di letteratura e Leonardo Cersosimo studente del Liceo Classico Fardella-Ximenes.

La premiazione si terrà domenica 27 agosto a Erice, in un luogo ancora da stabilire.

Mariza D’Anna, presidente dell’Associazione Salvare Erice ha evidenziato:

“Quest’anno abbiamo impegnato tutti i nostri sforzi per rilanciare il Premio letterario Città di Erice, fiore all’occhiello delle nostre attività, nell’ottica di far crescere la manifestazione che si inserisce nella rassegna “Cortili narranti”. Lavoriamo affinché il premio valichi i confini della provincia e si proponga all’attenzione della regione e dell’Italia. Ringraziamo il Comune di Erice per il patrocino. Siamo grati alla scrittrice Silvana Grasso per aver accettato con entusiasmo di partecipare e siamo sicuri che la sua presenza saprà dare alla manifestazione qualità e leggerezza che appartengono alla scrittrice e che si sposano con gli intenti dell’organizzazione”.