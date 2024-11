CEFALU’ – Al Festival del Cinema di Cefalù il Premio per la Migliore Colonna Sonora è stato assegnato alla compositrice Corinne Latteur per le musiche del film Sara, diretto dal regista Gaetano Adamo di Termini Imerese. La colonna sonora composta da Latteur ha incantato la giuria e il pubblico del festival per la sua capacità di arricchire la narrazione e di trasmettere con grande intensità le emozioni e le sfumature del film.