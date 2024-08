Premio Riviera dei Marmi 2024: un omaggio all’eccellenza siciliana

CUSTONACI – Il Comune di Custonaci si appresta a ospitare l’attesa cerimonia del “Premio Riviera dei Marmi” edizione 2024, un evento di prestigio che si terrà il 12 settembre, alle ore 21.00, presso i Giardini Comunali di Custonaci. Questa manifestazione si pone come vetrina dell’eccellenza siciliana, riconoscendo il contributo di personalità che hanno arricchito il patrimonio culturale e sociale dell’isola.

Quest’anno, il premio onora quattro figure di spicco: Salvo Toscano, giornalista e autore della serie di gialli dei fratelli Corsaro; Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa; Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico del Taobuk Festival e Gaetano Savatteri, giornalista, scrittore e creatore del personaggio Saverio Lamanna, protagonista della serie TV “Màkari”.

La serata, condotta dalla giornalista Tiziana Martorana, sarà impreziosita da intermezzi musicali delle Sorelle Prestigiacomo, Adriana e Roberta, accompagnate da Alfredo Gilè, che proporranno un repertorio di brani originali e classici siciliani.

Il premio, una scultura in marmo raffigurante il profilo di Monte Cofano, opera dell’artista Giuseppe Cortese, simboleggia la bellezza paesaggistica di Custonaci e l’essenza del territorio.

L’evento, organizzato dal Comune di Custonaci in collaborazione con la Proloco, è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e vede il sostegno di prestigiose fondazioni culturali come la Fondazione Ignazio Buttitta, Fondazione Le Vie dei Tesori, Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, Fondazione Sicilia e Fondazione Orestiadi. Inoltre, l’iniziativa è resa possibile grazie agli sponsor locali, tra cui spiccano aziende nel settore del marmo e dell’artigianato siciliano, testimoniando il forte legame tra cultura, territorio e imprenditoria.

Il Premio Riviera dei Marmi 2024 si conferma così un appuntamento cardine per celebrare e promuovere l’eredità culturale siciliana, riconoscendo coloro che contribuiscono al suo prestigio a livello nazionale e internazionale, e valorizzando al contempo le aziende del territorio.