“Premio Stella di Palermo”: riconoscimenti ad A. Samonà, F. Giambrone, M. Turco, J.S. Colau e ad altri

PALERMO – Sono diversi i nomi nei settori della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, del volontariato, delle attività sociali e della sanità ad avere ricevuto, quest’anno, il “Premio Stella di Palermo 2026” che celebra le eccellenze del capoluogo siciliano distintesi per impegno, talento e dedizione nei rispettivi ambiti, con risultati di grande valore per la comunità. La cerimonia si è svolta sabato 7 marzo 2026, nella cornice di Villa Igiea Rocco Forte Hotels a Palermo, organizzata dal Pool Antiviolenza e per la Legalità e dall’Inner Wheel Club di Palermo Normanna.

Molti i premiati del mondo della cultura, dello spettacolo e del giornalismo. Tra questi, Francesco Giambrone, già sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo e da anni sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma; Jean Sebastian Colau, direttore del Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo; Alberto Samonà, giornalista e scrittore, componente del Cda del Parco Archeologico del Colosseo, di recente nominato direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, già Assessore regionale ai Beni culturali; Marina Turco, caporedattore e responsabile delle news del TGS, docente e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Cultura e Società; Donata Agnello, direttore di I Love Sicilia e fondatrice dell’Associazione Francesco Foresta ODV a sostegno della ricerca oncologica e delle famiglie dei pazienti fuori sede.

Il Premio Stella di Palermo è stato conferito inoltre a numerose personalità e realtà associative che operano nel campo della sanità e del volontariato. Tra queste, l’AIRC, rappresentata dal consigliere delegato nazionale Daniele Finocchiaro; il F.A.P.S.; il Centro per la Terapia del Dolore presso La Maddalena, diretto dal dott. Sebastiano Mercadante, insieme al coordinamento dei volontari guidato da Clara Monroy.

Riconoscimento di prestigio al professor Salvatore Gruttadauro, direttore di Dipartimento presso l’ISMETT, eccellenza internazionale nei trapianti addominali e primo operatore per i trapianti di fegato e pancreas da donatore vivente.

Premiato anche Salvatore Saporito, presidente della Banca di Credito Cooperativo Toniolo e San Michele di San Cataldo.

Premio al giovane e talentuoso pianista Vincenzo Colonna Romano.

Per il cinema, riconoscimento ad Alessio Vassallo, che in vent’anni di carriera tra film, fiction e teatro ha sempre mantenuto un forte legame con Palermo e con la complessità della sua terra. Premi anche per Giusi Cataldo, attrice e regista, già insignita nel 2025 come migliore attrice per il cortometraggio “Ha toccato”.

Il premio per la legalità è stato conferito a Francesco Mongiovì, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, componente della scorta della Quarto Savona 15 a protezione del giudice Giovanni Falcone.

Riconoscimenti anche a Elvira Rotigliano, presidente dell’Associazione Antiviolenza Le Onde, per il lavoro di ascolto e reinserimento sociale delle donne vittime di violenza; ad Anna Barbera e Lina Prosa, fondatrici del Centro Amazzone, per l’innovativa visione del cancro al seno attraverso il mito, la scienza e il teatro.

Riconoscimento anche all’editrice Stefania Baio e a Licia Raimondi, direttore responsabile del magazine Sicily Mag, per aver creduto e sviluppato un progetto editoriale capillare in tutta la Sicilia.

Per lo sport, premiato Rosario Argento, già dirigente sportivo del Palermo FC, oggi collaboratore della squadra giovanile femminile di calcio.

Con una targa alla memoria è stata infine ricordata la figura di Aldo Morgante, direttore artistico del suo Teatro Al Massimo, recentemente scomparso.

La cerimonia è stata patrocinata dalla Città Metropolitana di Palermo, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Toniolo e San Michele di San Cataldo, Federfarma, Fondazione Chiazzese per l’Arte e la Cultura.