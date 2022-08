TRISCINA – Domani sera, lunedì 01 agosto, grande evento al Teatro Franco Franchi- Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte che per il quarto anno consecutivo è gestito dalla LD Communication. Va in scena l’ambito premio Triscina Awards che oltre a premiare castelvetranesi che si sono distinti nel mondo della scuola, del sociale, dell’imprenditoria, della musica, […]

TRISCINA – Domani sera, lunedì 01 agosto, grande evento al Teatro Franco Franchi- Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte che per il quarto anno consecutivo è gestito dalla LD Communication.

Va in scena l’ambito premio Triscina Awards che oltre a premiare castelvetranesi che si sono distinti nel mondo della scuola, del sociale, dell’imprenditoria, della musica, dello sport e della cultura con l’opera originale dell’artista pugliese Michela Milella, vedrà la presenza dei campioni del mondo di danza Sara Messina Denaro e Mario Cecinati, le straordinarie ragazze della band delle Revolution girls, ed un ospite eccezionale come l’attore Totò Cascio indimenticabile protagonista del film Premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” che sarà intervistato dalla giornalista Claudia Parrinello e che oltre a parlare del suo libro best seller “La gloria e la prova” racconterà le sue esperienze con Ennio Morricone e Peppuccio Tornatore ed il doloroso percorso di accettazione e di risalita dalla sua malattia. E poi gran finale con il duo comico “i Soldi Spicci” che riceveranno il Premio Franchi-Ingrassia per aver esportato la sicilianità come un brand irresistibile. Annandrea Vitrano e Claudio Casisa sono diventati popolarissimi sul web con milioni di follower e dopo l’esperienza sul set de “La fuitina sbagliata”, tornano al cinema con il film dal titolo “Un mondo sotto social” lungometraggio prodotto da Medusa che racconterà la storia di una meccanica che diventa star dei social grazie al suo modo sincero di mostrare pregi e difetti, una donna autentica che dovrà quindi anche scontrarsi con il mondo incredibile e complesso del web e che vede l’esordio alla regia della coppia palermitana. Il film, che uscirà nelle sale il prossimo 15 settembre, “sarà presentato in anteprima presso il nostro teatro ed i due comici dopo aver ricevuto il premio faranno divertire i presenti con le loro micidiali battute”.

Dopo Gianfranco Jannuzzo e Giancarlo Commare il prestigioso piatto in ceramica realizzato dall’artista castelvetranese Bianca Infranca si arricchirà di un nome amatissimo dai giovani.

Vanno ricordate le due importanti partnership che la LD Communication ha stipulato quest’anno, una con l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, retto dall’onorevole Mimmo Turano, che permetterà nel corso delle varie serate la proposizione della rassegna “Olio Tra storia, mito e cultura” con interventi di esperti, convegni, degustazioni e promozioni delle eccellenze territoriali. E quella con la Citypass Travel di Castelvetrano che metterà in palio tra tutti coloro che acquisteranno un biglietto per uno degli spettacoli del teatro Franco Franchi- Ciccio Ingrassia di Triscina una splendida crociera per due persone nel Mediterraneo.

gli spettacoli inizieranno sempre alle ore 21.15

Biglietti in prevendita presso il botteghino del teatro, o presso la City Pass Travel di viale Roma 39 a Castelvetrano, o presso il Lido Aloha strada 71 a Triscina o direttamente su Live Ticket al seguente link. http://www.liveticket.it/ricerca_eventi.aspx?Id=8444&Testo=teatro%20franchi%20ingrassia

Prossimo appuntamento domenica 7 agosto

Con l’esilarante commedia “Sesso e Spasso” con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco