Premio Valle dello Jato a 14 eccellenze imprenditoriali del territorio

SAN GIUSEPPE JATO – Sono 14 le eccellenze imprenditoriali che domani riceveranno il Premio Valle dello Jato, una manifestazione organizzata e promossa dal Comune di San Giuseppe Jato, guidato dal sindaco Giuseppe Siviglia, dal Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Palermo Enna, in collaborazione con l’assessorato regionale alle Attività produttive, l’Irfis – FinSicilia e i Comuni limitrofi di San Cipirello, Camporeale, Altofonte e Partinico.

A vincere sono state 14 aziende dei settori industria, commercio, agricoltura, artigianato, turismo e servizi. In particolare, otto sono quelle di San Giuseppe Jato: Torrefazione Caffè Geraci; Cerniglia Salvatore, Ce.Spa.Vi.Ca. di Cerniglia Calogero & C., Palmeri Elisabetta, Eurogross srl, Jetas srl, Giacomo Vaglica, Bonfardeci Salvatore. Premiato anche un medico-cardiologo, Giuseppe A. Simonetti, con una menzione speciale per merito professionale. Tre sono le aziende di San Cipirello: Tenute dello Jato srl, Mirto srl, Apud srl; Due, infine, le realtà imprenditoriali di Partinico: Lo Cricchio Vini e Dolce Idea srls.

L’inaugurazione dell’iniziativa, nella sede del centro aggregativo di San Giuseppe Jato, è prevista per domani alle 10 con l’apertura degli stand, mostre e esposizioni dei prodotti delle aziende; alle 18,30 verrà consegnato un riconoscimento ufficiale alle imprese vincitrici, che avranno l’opportunità di presentare le proprie storie di business, in un momento finalizzato a promuovere le realtà imprenditoriali locali.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, interverranno l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, Alessandro Albanese e la presidente di Irfis-Finsicilia, Iolanda Riolo. Parteciperanno i sindaci dei Comuni di San Cipirello, Vito Cannella, di Camporeale, Luigi Cino, di Altofonte, Angela De Luca e di Partinico, Pietro Rao.

“Questo Premio rappresenta un modello virtuoso di come il territorio possa crescere quando istituzioni, imprese e comunità lavorano nella stessa direzione – sostiene l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo -. Come assessorato siamo impegnati a sostenere queste realtà con strumenti concreti, affinché la Valle dello Jato possa continuare a essere un esempio positivo di sviluppo produttivo e di identità economica”.