Prende il via la IV edizione del festival promosso dall’Associazione per l’Arte con la serata dedicata agli esordienti

SEGESTA – Si apre venerdì 17 luglio 2026, alle ore 20:00, nella cornice del Tempio di Segesta, la quarta edizione di Intrecci Narrativi Festival, il progetto culturale promosso dall’Associazione per l’Arte, in collaborazione con l’agenzia culturale Ottantunocento di Roma, che porta letteratura e musica in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. La prima serata, dal titolo “Dove cominciano le storie”, sarà dedicata agli esordienti e vedrà protagoniste Caterina Battilocchio, Lorena Spampinato e Antonella Desirèe Giuffrè. A condurre e curare il dialogo sarà Melania Petriello, mentre le letture saranno affidate a Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi.

Il tema scelto per l’appuntamento inaugurale è “Il coraggio, l’amore e la forza delle donne”, storie che chiedono di essere raccontate. Un evento pensato come un dialogo a più voci, in cui l’esordio letterario diventa occasione per interrogarsi sul potere della narrazione, sulla necessità di dare forma alle esperienze e sulla forza delle parole quando riescono a portare alla luce ciò che spesso resta nascosto.

Al centro della serata ci saranno tre autrici, tre percorsi, tre sguardi diversi sulla scrittura e sul mondo. Attraverso il dialogo con Melania Petriello, il pubblico sarà accompagnato dentro i temi che attraversano i romanzi: il coraggio di cominciare, la memoria familiare, le relazioni, l’identità, la fragilità, la Storia e la capacità delle donne di trasformare il silenzio in racconto.

La formula della serata nasce proprio da questa idea: ascoltare come una storia prende forma, come un’autrice trova la propria voce, come un romanzo nasce da una domanda, da una ferita, da un’urgenza o da una memoria. “Dove cominciano le storie” non indica soltanto il debutto di nuove voci letterarie, ma il momento in cui una storia incontra chi è disposto ad ascoltarla.

A guidare l’incontro sarà Melania Petriello, giornalista, autrice televisiva e curatrice del dialogo, con una lunga esperienza nel campo della comunicazione culturale, dell’editoria e degli eventi pubblici. La sua conduzione accompagnerà le tre autrici in un confronto aperto sul senso dell’esordio, sulla responsabilità del racconto e sul rapporto tra scrittura, vita e immaginazione.

La serata sarà arricchita dalle letture di brani tratti dai tre romanzi, affidate a Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi. Le letture non saranno un semplice accompagnamento, ma parte integrante dell’evento: un modo per far entrare il pubblico nella temperatura emotiva delle pagine, restituendo al testo scritto la sua dimensione orale, viva, condivisa.

Intrecci Narrativi Festival – IV Edizione

Prima serata: “Dove cominciano le storie”

Tema: Il coraggio, l’amore e la forza delle donne – storie che chiedono di essere raccontate

Venerdì 17 luglio 2026

Tempio di Segesta Ore 20:00

Accesso al Tempio dalle ore 19:30

Con: Caterina Battilocchio, Lorena Spampinato, Antonella Desirèe Giuffrè

Conduce: Melania Petriello

Letture a cura di: Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Posti limitati

Prenotazioni: www.associazioneperlarte.it/prenota