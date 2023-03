Prenderà il via il 29 marzo la rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”

MISILISCEMI – Prenderà il via il 29 marzo, per concludersi il 16 giugno, la rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” in collaborazione con il Comune e la libreria Ubik di Erice. “Ascoltare e conoscere le esperienze provenienti da altri luoghi, da altri uomini e donne – dice il sindaco, Salvatore […]

MISILISCEMI – Prenderà il via il 29 marzo, per concludersi il 16 giugno, la rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” in collaborazione con il Comune e la libreria Ubik di Erice.

“Ascoltare e conoscere le esperienze provenienti da altri luoghi, da altri uomini e donne – dice il sindaco, Salvatore Tallarita – è motivo di crescita reciproca e di una nuova memoria da consegnare a tutti i misilesi e alle nuove generazioni”.

“L’iniziativa – spiega l’assessora Barbara Mineo, con deleghe, tra le altre, alla cultura, politiche giovanili e istruzione – nasce dall’esperienza pregressa dell’Associazione Misiliscemi che quest’anno ha voluto, insieme all’Amministrazione comunale, arricchire e ampliare il raggio d’azione puntando a un evento di grande portata che bene si inserisce in quelle che sono le finalità culturali del nostro Ente. Il Comune di Misiliscemi entra così nella rete dei Festival e delle rassegne della provincia di Trapani, dopo aver già aderito, nel mese di gennaio, al Patto intercomunale per la lettura, che si propone come veicolo di crescita culturale del paese”.

Questo il calendario di appuntamenti, che prenderanno il via tutti alle ore 18:

Sabato 1 aprile, Baglio Elena, GIUSEPPE PIZZARDI con “Quei tre anni”

Venerdì 14 aprile, Villa Immacolatella, DANIELA TORNATORE con “L’Ultimo Ricordo”

Venerdì 5 maggio, Baglio Sanacore, GIUSEPPE FIDONE con “I cedri d’Aprile a san Giorgio”

Venerdì 12 maggio, Baglio Immacolatella, LUIGI BIONDO con “Il destino oltre il mare”

Domenica 21 maggio, Baglio Elena, PAOLA POTTINO con “L’Inferno di Narciso”

Martedì 30 maggio, Baglio Bulgarella, DACIA MARAINI con “Caro Pier Paolo”

Sabato 10 giugno, Baglio Elena, ALBERTO GENOVESE con “L’alternativa del cavaliere”

Venerdì 16 giugno, Baglio Sanacore, PAOLA CARIDI con “Gerusalemme senza Dio”

E, per la Rassegna ragazzi

Mercoledì 29 marzo, Agriturismo Vultaggio, ALESSIA FRANCO con “Carota sulla luna”

Venerdì 21 Aprile, Agriturismo Vultaggio, LILLY GENCO e ALESSANDRO DAMIANO con “Rosario Livatino. La lezione del giudice ragazzino”.