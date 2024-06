Preoccupazione per il fenomeno delle truffe agli anziani in provinciaLa Uil Pensionati e l’Ada Trapani avvieranno percorso informativo

TRAPANI – “Dopo gli arresti della scorsa settimana da parte dei carabinieri di Trapani di due presunti truffatori ai danni di anziani, non possiamo che esprimere preoccupazione per un fenomeno sempre più presente anche in questo territorio”. Ad affermarlo è il segretario generale Uil Pensionati Trapani Eugenio Tumbarello.

“Alle forze dell’ordine da sempre impegnate ad arginare il fenomeno va il nostro plauso – aggiunge -. Come Uil pensionati e come Ada (Associazione diritti degli anziani, ndr) daremo il via un percorso fatto di incontri informativi nelle nostre sedi, in modo da dare il nostro contributo contro il fenomeno dei raggiri ai danni dei più deboli. Questo sindacato, infatti, da sempre si impegna in attività di tutela e difesa dei diritti delle pensionate e pensionati, sostenendoli e accompagnandoli nelle problematiche del quotidiano. Truffe e raggiri nei confronti delle persone anziane, vittime predilette dei truffatori perché più fragili e vulnerabili, portano inevitabili conseguenze dal punto di vista della sicurezza, del danno economico e persino psicologico. Per questi motivi riteniamo che la prevenzione e l’informazione siano essenziali. Siamo convinti – conclude Tumbarello – che solo attraverso una adeguata conoscenza dei fenomeni in questione si possa aiutare gli anziani a non cadere vittime di queste forme subdole di truffe ed a sentirsi meno soli nel denunciarle”.