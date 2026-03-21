Presentata la 78a Stagione del Luglio Musicale TrapaneseVentuno appuntamenti da marzo a dicembre

TRAPANI – È stata presentata nella Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani, la 78ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Teatro di Tradizione riconosciuto dal Ministero della Cultura. Il titolo è “Verbi d’Amore”: ventuno appuntamenti da marzo a dicembre che attraversano l’amore nei suoi linguaggi universali — musica, opera, danza — tra i luoghi più suggestivi di Trapani.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco del Comune di Trapani e presidente dell’Ente Giacomo Tranchida, l’assessore alla Cultura Rosalia d’Alí, il consigliere delegato Filippo De Vincenzi e il direttore artistico Walter Roccaro.

«L’Ente Luglio Musicale Trapanese è parte integrante della storia e della tradizione di questa città. Negli anni è riuscito ad arricchire l’offerta culturale annuale, estendendola ben oltre la stagione estiva e le storiche rappresentazioni a Villa Margherita. Ma il Luglio Musicale è anche uno strumento operativo indispensabile per l’amministrazione comunale. Le maestranze tecniche dell’Ente, altamente qualificate, offrono un supporto fondamentale alla realizzazione di progettualità artistiche promosse dal Comune, sia estive che invernali», dichiara Giacomo Tranchida.

«Accanto all’offerta culturale che tutti vediamo e condividiamo, c’è un lavoro che non si vede ma che è prezioso. Penso al recupero di questo stabile, il complesso San Domenico, che abbiamo trovato chiuso e abbandonato e che gradualmente, grazie anche alla collaborazione dell’Ente, sta diventando un bene che tanti trapanesi, giovani e non, cominciano a frequentare e condividere.

L’attività del Luglio è dunque duplice: da un lato la prospettazione culturale e artistica qualificata, come da statuto di Teatro di Tradizione; dall’altro un lavoro quotidiano, apparentemente invisibile ma in realtà indispensabile per la vita culturale della città. Buon Luglio a tutti noi!», conclude il sindaco.

«Per la stagione 2026 l’Ente ha scelto di mantenere i prezzi degli abbonamenti e, dove possibile, di ridurli, così da permettere a un pubblico sempre più ampio di partecipare anche agli eventi di maggior prestigio del cartellone.

La programmazione è stata articolata in quattro formule di abbonamento: una dedicata alla lirica tradizionale estiva, una riservata alle opere e ai concerti estivi che si terranno al Chiostro di San Domenico, e due abbonamenti autunnali-invernali, rispettivamente per gli spettacoli della Sala Grande di San Domenico e per quelli del Teatro Tonino Pardo.

Sono inoltre previste agevolazioni speciali per gli under-30 e per tutti i giovani che desiderano avvicinarsi alla cultura musicale e al teatro d’opera», ha spiegato il consigliere delegato Filippo De Vincenzi.

Il cartellone riunisce grandi nomi del panorama internazionale e giovani talenti: da Bruno Canino a Michele Campanella in duo con Monica Leone, da Giovanni Sollima a Lidia Schillaci, dal Signum Saxophone Quartet alle Faraualla, dall’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori alla Arco Big Band con Gianluca Guidi, dal Food Ensemble a Luca Ciammarughi con Francesco Mascia alla MoNo Dance Company».

Il sipario si alza domenica 29 marzo con il primo verbo d’amore, eternità: il Requiem K. 626 di Mozart, inserito nelle celebrazioni della Settimana Santa, risuonerà alle 21:30 nella Cattedrale di San Lorenzo, sotto la direzione di Nicola Kitharatzis. L’Ente offre il concerto alla città: l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La 78ª Stagione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.